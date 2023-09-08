Собянин объявил о завершении первого этапа реконструкции московских поликлиник

В Москве завершили реконструкцию и строительство городских поликлиник, рассказал Сергей Собянин. Со следующей недели они начнут принимать своих первых пациентов.

Все поликлиники соответствуют новому московскому стандарту оказания медицинской помощи. В них сделали удобную планировку и заменили старое медицинское оборудование на современное.

В чем особенности новых поликлиник и сколько пациентов они смогут принять? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.