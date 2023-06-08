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13:45

Экономика

Новости часа: Собянин сообщил о росте производства компьютерной техники в Москве

Новости часа: Собянин сообщил о росте производства компьютерной техники в Москве

Собянин сообщил о росте производства компьютерной техники и электроники в Москве

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Производство компьютерной техники и электроники в столице выросло более чем на 20% в первом квартале 2023 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Социальные координаторы появятся в детских больницах Москвы. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Три флагманских центра скорой помощи достроят в столице до конца года. Об этом заявил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

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