Сергей Собянин: в этом году в Москве будут благоустроены более 700 улиц

Более 700 улиц преобразятся в столице в 2025 году, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Обновление коснется Профсоюзной улицы, Волгоградского проспекта, Щелковского шоссе. Также работы запланированы на Новорязанском и Осташковском шоссе, на улицах Бутырская, Дубнинская, Мантулинская и многих других.

Кроме того, на проспекте Академика Сахарова обустроят трамвайную линию, а рядом с главным входом ВДНХ появится третий трамвайный путь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.