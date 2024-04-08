Новости часа: продукцию столичного производства поставляют на ключевые объекты Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московская компания установила больше 8,5 тысячи светильников во Дворце тенниса в "Лужниках". Об этом рассказал Сергей Собянин.

10 апреля в Москве ожидается повышение температуры до 23 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Спрос на майские туры по России за год вырос на 30–40%, заявили в Ассоциации туроператоров России.