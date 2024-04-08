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Новости

Новости

08 апреля, 18:00

Новости

Новости часа: продукцию столичного производства поставляют на ключевые объекты Москвы

Новости часа: продукцию столичного производства поставляют на ключевые объекты Москвы

Мэр Москвы отметил востребованность в столице продукции местного производства

Новости часа: более 400 тыс протоколов заполнили московские медики голосовым вводом

Новости часа: Собянин объявил о реставрации памятника архитектуры начала ХХ века

Новости часа: строительство станции метро "Потапово" в Москве завершат в 2024 году

Собянин: строительство станции метро "Потапово" завершится до конца 2024 года

Новости часа: строительство станции метро "Потапово" находится на финальной стадии

Собянин: строительство станции метро "Потапово" завершится до конца года

Новости часа: Собянин рассказал, как преобразится парк "Коломенское" после благоустройства

Новости часа: Собянин объявил о реставрации памятника архитектуры начала ХХ века

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Продукция московского производства востребована на ключевых объектах города. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В столице начали обновлять дорожную разметку, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Расписание поездов на МЦД-1 изменится в среду, 10 апреля, из-за плановых работ, заявили в столичном Дептрансе.

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