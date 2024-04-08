08 апреля, 18:00Новости
Новости часа: продукцию столичного производства поставляют на ключевые объекты Москвы
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Продукция московского производства востребована на ключевых объектах города. Об этом рассказал Сергей Собянин.
В столице начали обновлять дорожную разметку, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Расписание поездов на МЦД-1 изменится в среду, 10 апреля, из-за плановых работ, заявили в столичном Дептрансе.