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Новости

07 мая, 16:45

Политика

Новости часа: Сергей Собянин поблагодарил Владимира Путина за внимание к развитию столицы

Новости часа: Сергей Собянин поблагодарил Владимира Путина за внимание к развитию столицы

Новости часа: Собянин поздравил Путина с вступлением в должность президента России

Собянин поздравил Путина с вступлением в должность Президента России

Собянин: в Москве возобновлена подача тепла в дома и соцобъекты

Собянин поздравил Путина с вступлением в должность президента России

Собянин поздравил Путина с вступлением в должность президента России

"Мой район. Новости": Собянин рассказал о строительстве судоверфи в Нагатинском затоне

Собянин: в Нагатинском Затоне в конце года откроют производство электросудов

Собянин: возобновляем подачу тепла в жилые дома и социальные объекты Москвы

Новости часа: Сергей Собянин принял решение возобновить подачу тепла в московские дома

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин поблагодарил Владимира Путина за внимание к развитию столицы. Мэр Москвы также подчеркнул, что с именем вновь избранного главы государства неразрывно связаны крупнейшие достижения страны последних десятилетий.

Специалисты "Мосгаза" провели профилактику Вечного огня в Александровском саду. Об этом сообщил комплекс горхозяйства.

Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Подмосковье из-за заморозков. Температура ночью может упасть до минусовых значений, предупредили синоптики.

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