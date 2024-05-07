Новости часа: Сергей Собянин поблагодарил Владимира Путина за внимание к развитию столицы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин поблагодарил Владимира Путина за внимание к развитию столицы. Мэр Москвы также подчеркнул, что с именем вновь избранного главы государства неразрывно связаны крупнейшие достижения страны последних десятилетий.

Специалисты "Мосгаза" провели профилактику Вечного огня в Александровском саду. Об этом сообщил комплекс горхозяйства.

Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Подмосковье из-за заморозков. Температура ночью может упасть до минусовых значений, предупредили синоптики.

