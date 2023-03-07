Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 марта, 20:00

Город

Собянин: число площадок проекта "День без турникетов" в этом году вырастет вдвое

Собянин: число площадок проекта "День без турникетов" в этом году вырастет вдвое

Новости часа: Собянин вручил награды заслуженным москвичкам накануне 8 Марта

Собянин вручил государственные и городские награды москвичкам накануне 8 Марта

Собянин одобрил проекты строительства двух промкомплексов в Зеленограде

Собянин: московские врачи провели более 10 тыс операций на территории ДНР и ЛНР

Собянин: флагманский центр Склифа начал принимать первых пациентов

Новости часа: московские врачи провели более 10 тыс операций в Донецке и Луганске

Собянин: московские медики провели свыше 10 тыс операций в Донецке и Луганске

Собянин: московские врачи провели более 10 тыс операций в Донецке и Луганске

Новости часа: до 6 лет лишения свободы грозит блогеру Чекалиной по делу о неуплате налогов

Сергей Собянин сообщил, что число площадок проекта "День без турникетов" в 2023 году увеличится в два раза и превысит отметку в 1 400 штук. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"День без турникетов" дает возможность посетить инновационные центры, мастерские, архитектурные бюро. Например, можно узнать, как устроены аэропорты, технопарки и заводы.

По словам мэра, с 2012 года на проекте побывали более 346 тысяч человек. На текущий год намечено проведение четырех бесплатных акций. Ближайшая состоится в конце марта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика