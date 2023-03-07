Собянин: число площадок проекта "День без турникетов" в этом году вырастет вдвое

Сергей Собянин сообщил, что число площадок проекта "День без турникетов" в 2023 году увеличится в два раза и превысит отметку в 1 400 штук. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"День без турникетов" дает возможность посетить инновационные центры, мастерские, архитектурные бюро. Например, можно узнать, как устроены аэропорты, технопарки и заводы.

По словам мэра, с 2012 года на проекте побывали более 346 тысяч человек. На текущий год намечено проведение четырех бесплатных акций. Ближайшая состоится в конце марта.

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