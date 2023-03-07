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07 марта, 18:30

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Собянин одобрил проекты строительства двух промкомплексов в Зеленограде

Собянин одобрил проекты строительства двух промкомплексов в Зеленограде

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Сергей Собянин одобрил проекты строительства двух промкомплексов в Зеленограде. Об этом мэр Москвы сообщил в своем телеграм-канале. Градоначальник отметил, что промышленные комплексы будут возведены в районе Савелки.

По словам Собянина, в Зеленограде появится более 350 рабочих мест. Он также отметил, что площадь промышленных комплексов составит 42,6 тысячи квадратных метров, а объем инвестиций – более 4,4 миллиарда рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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