Сергей Собянин одобрил проекты строительства двух промкомплексов в Зеленограде. Об этом мэр Москвы сообщил в своем телеграм-канале. Градоначальник отметил, что промышленные комплексы будут возведены в районе Савелки.

По словам Собянина, в Зеленограде появится более 350 рабочих мест. Он также отметил, что площадь промышленных комплексов составит 42,6 тысячи квадратных метров, а объем инвестиций – более 4,4 миллиарда рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.