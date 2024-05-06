Собянин рассказал о строительстве судоверфи в Нагатинском затоне

В Москве появится судостроительная верфь, ее возведут в Нагатинском затоне. На предприятии планируют собирать прогулочные и круизные электросуда. Мощность верфи позволит выпускать до 20 судов в год. Благодаря новому судостроительному кластеру обновится речной флот не только Москвы, но и России.

Как отметил Сергей Собянин, программа развития регулярного речного судоходства востребована, поэтому было принято решение о строительстве специального завода по производству экологически чистых электрических судов разных размеров.

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