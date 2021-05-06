Собянин рассказал о программе реконструкции московских поликлиник

06 мая, 10:45
В течение трех лет в Москве приведут в порядок 137 поликлиник. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.
Мэр напомнил, что программа модернизации поликлиник стартовала в прошлом году. Внимание обращают на все, начиная с внешнего вида зданий.
После реконструкции все поликлиники приведут к единому стандарту, который разработали с учетом пожеланий медиков, а позже горожане проголосовали за него на сайте "Активный Гражданин".
Внутренние помещения станут максимально удобными и для врачей, и для пациентов. В распоряжении медиков появится новое оборудование, в главных зданиях поликлиник установят компьютерные и магнитно-резонансные томографы, аппараты УЗИ и многое другое.
Филиалы оснастят аппаратами для УЗИ и рентгена, маммографами и оборудованием для функциональной диагностики. Во всех медучреждениях будут работать врачи восьми самых востребованных специальностей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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