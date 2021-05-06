Собянин рассказал о программе реконструкции московских поликлиник

В течение трех лет в Москве приведут в порядок 137 поликлиник. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что программа модернизации поликлиник стартовала в прошлом году. Внимание обращают на все, начиная с внешнего вида зданий.

После реконструкции все поликлиники приведут к единому стандарту, который разработали с учетом пожеланий медиков, а позже горожане проголосовали за него на сайте "Активный Гражданин".

Внутренние помещения станут максимально удобными и для врачей, и для пациентов. В распоряжении медиков появится новое оборудование, в главных зданиях поликлиник установят компьютерные и магнитно-резонансные томографы, аппараты УЗИ и многое другое.

Филиалы оснастят аппаратами для УЗИ и рентгена, маммографами и оборудованием для функциональной диагностики. Во всех медучреждениях будут работать врачи восьми самых востребованных специальностей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.