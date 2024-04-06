Москвичам рассказали о главных новостях субботы

Пять дополнительных переходов появятся в Москве этом году. Как уточнил Сергей Собянин, уже в мае планируют достроить один из них в створе Ереванской улицы. Он пройдет под путями Курского направления МЦД-2 и свяжет жилую застройку с рекреационной зоной музея-заповедника "Царицыно".

В столице ежегодная генеральная уборка. Специалисты промывают памятники и монументы, фасады домов, набережные и другие объекты. Для уборки используют специальные средства и технику, а работы проводят с учетом особенностей материалов.

Таксист отказался везти девушку из-за того, что она не поздоровалась с ним сразу. Эта история разлетелась в Сети совсем недавно, но конфликты пассажиров с водителями такси – не редкость. Причины могут быть самыми разными.

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