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Новости

Новости

06 апреля, 20:35

Новости

Москвичам рассказали о главных новостях субботы

Москвичам рассказали о главных новостях субботы

Новости часа: более 200 тыс человек посетили парад трамваев около Белорусского вокзала

Новости часа: фонтан на ВДНХ начали готовить к открытию сезона

Новости часа: более 800 фасадов зданий промыли в Москве с начала месяца

Пять дополнительных переходов появятся в Москве в 2024 году – Собянин

Сергей Собянин рассказал о юбилее московского трамвая

Новости часа: пять дополнительных переходов появятся в столице в 2024 году

Новости часа: более 200 спортивных объектов реконструировали в Москве с 2011 года

"Мой район. Новости": Сергей Собянин рассказал о развитии районов Ховрино и Головинский

"Мой район. Новости": Собянин рассказал о ходе строительства станции "Народное Ополчение"

Пять дополнительных переходов появятся в Москве этом году. Как уточнил Сергей Собянин, уже в мае планируют достроить один из них в створе Ереванской улицы. Он пройдет под путями Курского направления МЦД-2 и свяжет жилую застройку с рекреационной зоной музея-заповедника "Царицыно".

В столице ежегодная генеральная уборка. Специалисты промывают памятники и монументы, фасады домов, набережные и другие объекты. Для уборки используют специальные средства и технику, а работы проводят с учетом особенностей материалов.

Таксист отказался везти девушку из-за того, что она не поздоровалась с ним сразу. Эта история разлетелась в Сети совсем недавно, но конфликты пассажиров с водителями такси – не редкость. Причины могут быть самыми разными.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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