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Транспорт

Собянин: с 2011 года сеть московского метро с учетом МЦК выросла в полтора раза

Собянин: с 2011 года сеть московского метро с учетом МЦК выросла в полтора раза

Собянин: с 2011 года в Москве открыли 69 новых станций метро

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В Москве открыли 69 новых станций метро с 2011 года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Он подчеркнул, что за предыдущие 42 года было открыто столько же станций столичного метрополитена, сколько и с 2011-го по сегодняшний день. Учитывая Московское центральное кольцо (МЦК), сеть метро увеличилась в 1,5 раза, то есть на 31 станцию.

Более 1,5 миллиона пассажиров пользуются новыми станциями в рабочий день. Кроме того, благодаря появившимся станциям для многих маршруты сократились на 20–30 минут, а для некоторых и на 60 минут в день. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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