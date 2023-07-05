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Собянин встретился с участниками проекта "Поезд Памяти" в Музее Победы

Собянин встретился с участниками проекта "Поезд Памяти" в Музее Победы

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Участники проекта "Поезд памяти" прибыли в Москву 5 июля. Это завершающая точка их большого исторического путешествия. В Музее Победы на Поклонной горе со старшеклассниками встретился Сергей Собянин.

Как уточнил мэр, за две недели 200 школьников из России, Белоруссии, Армении и Киргизии посетили ключевые места, связанные с событиями Великой Отечественной войны. С помощью проекта ребята лучше познакомились с историей, а также обрели новых друзей и узнали культурные традиции и обычаи разных народов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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