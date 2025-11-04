Форма поиска по сайту

04 ноября, 12:15

Собянин: юные москвичи написали более 15 тыс писем военным ко Дню народного единства

Юные москвичи написали более 15 тысяч писем военным ко Дню народного единства, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Школьники приняли участие в акции "Пишу тебе, герой".

Ученики 5–11 классов писали свои добрые пожелания на переменах между уроками. Ребята из начальных классов школы готовили открытки и письма для своих сверстников – детей из новых регионов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

