Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 июля, 08:45

Новости

Собянин: на северо-западе Москвы будет благоустроено семь знаковых объектов

Собянин: на северо-западе Москвы будет благоустроено семь знаковых объектов

Собянин: программа льготного кредитования для московского бизнеса продлевается

Собянин: "Активные граждане" выбрали названия для двух улиц и двух скверов

Новости часа: программу льготного кредитования для бизнеса продлили в Москве

Новости часа: Собянин предупредил москвичей о сильном дожде 5 июля

Собянин предупредил москвичей о жаре в четверг и смене погоды в пятницу

Собянин предупредил москвичей о жаре в четверг и сильном ветре пятницу

Новости часа: Собянин рассказал, как дублер Калужского шоссе изменит движение в ТиНАО

Собянин принял решение о продлении программы льготного кредитования для бизнеса

Собянин рассказал, как дублер Калужского шоссе изменит движение в ТиНАО

Сразу семь объектов планируется благоустроить в этом году на северо-западе Москвы. О запланированных работах в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

В частности, в порядок приведут территории, прилегающие к Сходненскому каналу. Там появятся прогулочные дорожки, лавочки, детские и спортивные площадки. Специалисты оборудуют территорию для выгула собак.

В районе Митино благоустроят сразу два объекта. В восьмом микрорайоне приведут в порядок бульварную зону между улицами Пенягинской и Генерала Белобородова, а также территорию между 1-м Пенягинским проездом и Волоцким переулком.

Продолжат благоустраивать и Строгино. В районе появятся две прогулочные зоны. Кроме того, в порядок приведут монумент, посвященный Великой Отечественной войне. Он расположен возле дома 23 по Пятницкому шоссе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоАнастасия БородинаЕгор Бедуля
Фестиваль "Солома"
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика