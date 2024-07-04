Собянин: на северо-западе Москвы будет благоустроено семь знаковых объектов

Сразу семь объектов планируется благоустроить в этом году на северо-западе Москвы. О запланированных работах в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

В частности, в порядок приведут территории, прилегающие к Сходненскому каналу. Там появятся прогулочные дорожки, лавочки, детские и спортивные площадки. Специалисты оборудуют территорию для выгула собак.

В районе Митино благоустроят сразу два объекта. В восьмом микрорайоне приведут в порядок бульварную зону между улицами Пенягинской и Генерала Белобородова, а также территорию между 1-м Пенягинским проездом и Волоцким переулком.

Продолжат благоустраивать и Строгино. В районе появятся две прогулочные зоны. Кроме того, в порядок приведут монумент, посвященный Великой Отечественной войне. Он расположен возле дома 23 по Пятницкому шоссе.

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