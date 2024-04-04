Собянин: территория Боткинской больницы будет благоустроена

В 2024 году в столице благоустроят территорию Боткинской больницы. Каждый год там принимают больше 100 тысяч человек и проводят свыше 70 тысяч операций, причем каждая пятая проходит с применением высоких технологий. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Масштабная модернизация крупнейшей в столице многопрофильной больницы вышла на заключительный этап. На территории расширят парковки, сделают новую навигацию и современное освещение, высадят деревья.

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