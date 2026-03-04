Чтобы движение в столице было без затруднений, постоянно идет строительство новых или ремонт уже действующих участков и объектов. Сергей Собянин рассказал о реконструкции Воробьевского путепровода. Завершить ее планируют уже этой осенью.

Ремонт потребовался после почти 70 лет интенсивной эксплуатации. Когда работы подойдут к концу, улучшится транспортная доступность таких важных городских объектов, как спортивный комплекс "Воробьевы горы", олимпийский комплекс "Лужники", МГУ, Московский дворец пионеров, и многих других.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.