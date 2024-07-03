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03 июля, 22:15

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Собянин предупредил москвичей о жаре в четверг и смене погоды в пятницу

Собянин предупредил москвичей о жаре в четверг и смене погоды в пятницу

Собянин предупредил москвичей о жаре в четверг и сильном ветре пятницу

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Аномальная жара сохранится в Москве в четверг, 4 июля. Температура поднимется выше 30 градусов, предупредил Сергей Собянин.

Мэр призвал по возможности не выходить из дома в дневные часы. В первую очередь это касается пожилых людей, беременных женщин и детей. По его словам, городские службы сейчас работают в усиленном режиме. В транспорте пассажирам раздают питьевую воду.

При этом в пятницу москвичей и гостей города ожидает резкая смена погоды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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