Собянин предупредил москвичей о жаре в четверг и смене погоды в пятницу

Аномальная жара сохранится в Москве в четверг, 4 июля. Температура поднимется выше 30 градусов, предупредил Сергей Собянин.

Мэр призвал по возможности не выходить из дома в дневные часы. В первую очередь это касается пожилых людей, беременных женщин и детей. По его словам, городские службы сейчас работают в усиленном режиме. В транспорте пассажирам раздают питьевую воду.

При этом в пятницу москвичей и гостей города ожидает резкая смена погоды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.