Новости часа: Сергей Собянин рассказал о цифровизации системы здравоохранения

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московскую цифровую библиотеку пополнили данные по лучевой диагностике. О цифровизации системы здравоохранения рассказал Сергей Собянин.

Известные актеры, режиссеры, ведущие научат школьников читать стихи в МЭШ. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Уже 900 миллионов поездок совершили пассажиры на МЦД. О количестве поездок рассказал Дептранс.