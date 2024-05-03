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03 мая, 13:45

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Новости часа: Сергей Собянин рассказал о цифровизации системы здравоохранения

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о цифровизации системы здравоохранения

Собянин рассказал о благоустройстве улиц в Орехово-Борисове

Новости часа: в этом году в Москве построят и реконструируют 15 спортивных объектов

Собянин: первую очередь дороги из Мамырей до Шарапова достроят в этом году

Новости часа: Собянин объявил о завершении реконструкции Голутвинского газопровода-дюкера

Собянин: завершена реконструкция газопровода под Водоотводным каналом

Собянин рассказал о создании транспортного каркаса ТиНАО

Сергей Собянин рассказал, какие спортивные объекты строят в Москве

Собянин рассказал, как нейросети помогают московским врачам

Собянин и Белозеров объявили о выходе на линии МЦД нового поезда "Иволга 4.0"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московскую цифровую библиотеку пополнили данные по лучевой диагностике. О цифровизации системы здравоохранения рассказал Сергей Собянин.

Известные актеры, режиссеры, ведущие научат школьников читать стихи в МЭШ. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Уже 900 миллионов поездок совершили пассажиры на МЦД. О количестве поездок рассказал Дептранс.

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