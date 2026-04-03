Собянин сообщил о завершении благоустройства около станции "Славянский бульвар"

В Москве после благоустройства открыли пересадку между метро, МЦД и наземным транспортом, которые входят в московский городской вокзал Славянский бульвар. Обновленную территорию осмотрел Сергей Собянин.

По словам мэра, там проходит более 100 тысяч пассажиров, и поездки для них теперь станут комфортнее. Это станет возможно благодаря уникальным навесам, которые защищают от непогоды. Их разместили по пути от станций до остановок, поэтому при пересадке зонтик доставать больше не понадобится.

