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03 апреля, 14:15

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Собянин: обновленный корпус школы № 17 в Конькове откроется в сентябре

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Школа № 17 на улице Введенского в районе Коньково откроется после капитального обновления уже в сентябре. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Здание было построено в 1971 году, теперь его полностью переоборудуют по современным стандартам в рамках городской программы "Моя школа".

В кабинетах появятся прозрачные двери для естественного освещения, а учебные пространства сделают трансформируемыми – с раздвижными перегородками для занятий в малых и больших группах. В школе оборудуют медиатеку и зону для лекций, выставок и мероприятий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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