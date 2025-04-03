Собянин: обновленный корпус школы № 17 в Конькове откроется в сентябре

Школа № 17 на улице Введенского в районе Коньково откроется после капитального обновления уже в сентябре. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Здание было построено в 1971 году, теперь его полностью переоборудуют по современным стандартам в рамках городской программы "Моя школа".

В кабинетах появятся прозрачные двери для естественного освещения, а учебные пространства сделают трансформируемыми – с раздвижными перегородками для занятий в малых и больших группах. В школе оборудуют медиатеку и зону для лекций, выставок и мероприятий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.