Собянин рассказал, что ждет московскую трамвайную сеть в ближайшие годы

Трамвайный парк столицы планируют полностью обновить уже в этом году. Как рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ, город получит сразу 50 современных составов.

Кроме того, в этом году запустят второй трамвайный диаметр. Он станет еще длиннее первого на несколько километров. Его маршрут пройдет от станции метро "Чертановская" до Новогиреево МЦД-4.

Пассажиров Краснопресненской сети будут перевозить сразу 15 беспилотных вагонов. Расширение трамвайных линий продолжится и дальше. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.