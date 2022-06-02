Собянин открыл новый перинатальный центр на базе ММКЦ "Коммунарка"

Сергей Собянин открыл новый перинатальный центр, построенный в рамках Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка".

Он отметил, что медицинский центр в Коммунарке полностью перешел на свою плановую профильную работу. По словам мэра, это один из лучших в стране онкологических центров и одна из лучших клиник в Москве.

Собянин подчеркнул, что большинство жителей ТиНАО смогут обслуживаться в этом учреждении. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.