Россиянам показали, чем можно заняться в Сочи летом

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Российским туристам показали, как можно отдохнуть в Сочи этим летом. Об этом сообщает RT. Издание подготовило серию роликов об отдыхе в городах России.

В сюжете про Сочи туристам покажут пляжи, горы, красивые пейзажи, экстремальные виды туризма и вкусную кухню.

Ранее сообщалось, что в Ростуризме разработали 133 маршрута для автомобильных путешествий по России. Запланировать автотур можно на лето, а также на ближайшие выходные, чтобы за несколько дней посетить находящиеся поблизости города и достопримечательности.

Как уточнила глава ведомства Зарина Догузова, в стране существует ряд популярных брендовых направлений для поездок на машине. Среди них – Золотое кольцо, дорога между Москвой и Петербургом или маршрут в сторону Черного моря.

