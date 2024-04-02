Новости часа: Собянин рассказал о строительстве Рублево-Архангельской линии метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Рублево-Архангельская линия метро улучшит транспортное обслуживание 800 тысяч москвичей. Об этом сообщил Сергей Собянин.

К концу рабочей недели после тепловых рекордов в Москве обещают снег и заморозки. Об этом предупредили синоптики.

Во вторник, 2 апреля, в Москве промывают дороги и тротуары специальным шампунем. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.