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Новости

02 апреля, 16:00

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве Рублево-Архангельской линии метро

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве Рублево-Архангельской линии метро

Ввод Рублево-Архангельской линии метро улучшит транспортное обслуживание 800 тыс жителей

Новости часа: Собянин рассказал о ходе строительства станции метро "Народное Ополчение"

Собянин рассказал о ходе строительства станции метро "Народное Ополчение"

Новости часа: около 30 сезонных ярмарок выходного дня откроют в столице в апреле

Новости часа: в экономику Москвы в 2023 году инвестировали около 6,8 трлн рублей – Собянин

Собянин: в Москве работает 26 ярмарок выходного дня круглогодичного формата

В экономику Москвы в 2023 году инвестировали около 6,8 трлн рублей – Собянин

Сергей Собянин рассказал о развитии районов Ховрино и Головинский

Собянин: зимние ярмарки выходного дня посетили полмиллиона человек

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Рублево-Архангельская линия метро улучшит транспортное обслуживание 800 тысяч москвичей. Об этом сообщил Сергей Собянин.

К концу рабочей недели после тепловых рекордов в Москве обещают снег и заморозки. Об этом предупредили синоптики.

Во вторник, 2 апреля, в Москве промывают дороги и тротуары специальным шампунем. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

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