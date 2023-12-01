Пропускная способность МКАД увеличилась благодаря новой разметке – Собянин

На съезде с Щелковского шоссе на 104-й километр МКАД появилась отдельная полоса для разгона. Водители, которые въезжают на МКАД, могут без препятствий набрать скорость и перестроиться. Кроме того, от потока переходно-скоростную полосу отделяют островок безопасности и сплошная линия, которые появились после переразметки.

Пропускная способность МКАД выросла почти на 15%, подчеркнул Сергей Собянин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.