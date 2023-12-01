Собянин рассказал об оригинальном оформлении метро "Университет дружбы народов"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Переход строящейся станции Московского метрополитена "Университет Дружбы Народов" украсили мозаичным панно площадью 120 квадратных метров. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Композиция продолжает единую концепцию самой станции. На панно легко узнаются силуэты крупнейших городов мира – символ единства и многообразия народов и культур всех континентов", – рассказал мэр.

При изготовлении конструкции использовали несколько тысяч элементов художественного стекла. Панно разместили во всю длину 50-метровой стены. Его монтаж занял около месяца.

По словам Собянина, станция "Университет Дружбы Народов" почти готова. В зоне для пассажиров и служебных помещениях ведутся отделочные работы и монтируются инженерные системы. Параллельно с этим ведется благоустройство прилегающей территории.

Станция "Университет Дружбы Народов" войдет в состав Троицкой линии метро. Она откроется около одноименного столичного вуза. Основные строительные работы на Троицкой линии метро планируют завершить до конца 2024 года.



Сергей Собянин сообщил, что все тоннели Троицкой линии метро пройдены