Владимир Урин объявил об уходе из Большого театра

Гендиректор Большого театра Владимир Урин объявил об уходе с должности. Видео опубликовал в телеграм-канале критик Сергей Буланов. По его словам, запись была сделана после премьеры спектакля "Сын мандарина. Соловей", которая прошла на Камерной сцене театра 30 ноября.

В ноябре в СМИ писали, что до конца года Владимира Урина на посту гендиректора Большого театра сменит Валерий Гергиев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.