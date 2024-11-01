Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 ноября, 23:15

Новости

Новости часа: Москва создала льготы для предпринимателей в социально значимых сферах

Новости часа: Москва создала льготы для предпринимателей в социально значимых сферах

Главархив Москвы отмечает день рождения

Новости часа: в Москве открыт памятник князю Сергею Александровичу и его супруге

Новости часа: более 290 тыс новых рабочих мест появится в Москве к 2030 году

Новости часа: Москва создала систему льгот и возможностей для предпринимателей

Собянин: открыт памятник великому князю Сергею и княгине Елизавете Романовым

Новости часа: Собянин сообщил об открытии выставки в честь 83-й годовщины военного парада

Новости часа: НКО могут арендовать городские помещения за 30% стоимости

Новости часа: Москва создала систему льгот и возможностей для предпринимателей

Собянин: интерактивный музей будет работать на Красной площади с 7 по 10 ноября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва создала систему льгот для предпринимателей в социально значимых сферах, рассказал Сергей Собянин.

Осадки в виде дождя и мокрого снега сохранятся в Москве до утра субботы, подчеркнули в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Движение поездов на первой линии Московских центральных диаметров изменится 2-4 ноября, добавил Дептранс Москвы.

Читайте также
мэр МосквыобществопогодатранспортвидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика