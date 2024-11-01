Новости часа: Москва создала льготы для предпринимателей в социально значимых сферах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва создала систему льгот для предпринимателей в социально значимых сферах, рассказал Сергей Собянин.

Осадки в виде дождя и мокрого снега сохранятся в Москве до утра субботы, подчеркнули в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Движение поездов на первой линии Московских центральных диаметров изменится 2-4 ноября, добавил Дептранс Москвы.

