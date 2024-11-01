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Новости

Новости

01 ноября, 14:35

Новости

Новости часа: Москва создала систему льгот и возможностей для предпринимателей

Новости часа: Москва создала систему льгот и возможностей для предпринимателей

Собянин: интерактивный музей будет работать на Красной площади с 7 по 10 ноября

Новости часа: Москва создала систему льгот и возможностей для предпринимателей

Собянин: Москва создала систему льгот и возможностей для предпринимателей

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о достижениях и проектах Главархива Москвы

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о создании рабочих мест для москвичей рядом с домом

Мэр Москвы: столичный Главархив отмечает день рождения

Сергей Собянин рассказал о создании рабочих мест для москвичей рядом с домом

Собянин: на Красной площади откроется выставка о легендарном военном параде

Новости часа: в зоне СВО и приграничных регионах "Москонцерт" провел 870 выступлений

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве разработана система льгот и возможностей, благодаря которой арендаторы городских помещений сэкономят почти восемь миллиардов рублей. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Тематический поезд "Дальневосточный экспресс" появился в столичном метро, передает Дептранс.

Порядка 350 плакатов украсят Москву ко Дню народного единства, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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