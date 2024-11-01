Новости часа: Москва создала систему льгот и возможностей для предпринимателей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве разработана система льгот и возможностей, благодаря которой арендаторы городских помещений сэкономят почти восемь миллиардов рублей. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Тематический поезд "Дальневосточный экспресс" появился в столичном метро, передает Дептранс.

Порядка 350 плакатов украсят Москву ко Дню народного единства, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.