01 ноября, 14:35Новости
Новости часа: Москва создала систему льгот и возможностей для предпринимателей
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве разработана система льгот и возможностей, благодаря которой арендаторы городских помещений сэкономят почти восемь миллиардов рублей. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Тематический поезд "Дальневосточный экспресс" появился в столичном метро, передает Дептранс.
Порядка 350 плакатов украсят Москву ко Дню народного единства, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.