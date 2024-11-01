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01 ноября, 12:45

Новости

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о достижениях и проектах Главархива Москвы

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о достижениях и проектах Главархива Москвы

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о создании рабочих мест для москвичей рядом с домом

Мэр Москвы: столичный Главархив отмечает день рождения

Сергей Собянин рассказал о создании рабочих мест для москвичей рядом с домом

Собянин: на Красной площади откроется выставка о легендарном военном параде

Новости часа: в зоне СВО и приграничных регионах "Москонцерт" провел 870 выступлений

Новости часа: строительство флагманского центра больницы Буянова завершится в декабре

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 31 октября

Новости часа: Москва проведет конкурс на заключение еще двух офсетных контрактов

Новости часа: строительство флагманского медцентра в Царицыне завершится в декабре

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Роботизированный архивный комплекс "Мосархив" за год работы принял около 20 миллионов дел. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Дождь, мокрый снег и сильный ветер обещают в столице 1 ноября, сообщили в комплексе городского хозяйства.

Платформа "Город идей" соберет инициативы для развития досуга юных москвичей, пишет портал mos.ru.

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