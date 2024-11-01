Новости часа: Сергей Собянин рассказал о достижениях и проектах Главархива Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Роботизированный архивный комплекс "Мосархив" за год работы принял около 20 миллионов дел. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Дождь, мокрый снег и сильный ветер обещают в столице 1 ноября, сообщили в комплексе городского хозяйства.

Платформа "Город идей" соберет инициативы для развития досуга юных москвичей, пишет портал mos.ru.