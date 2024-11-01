"Дальневосточный экспресс" вышел на Арбатско-Покровскую линию столичного метро

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тематический поезд "Дальневосточный экспресс" начал курсировать на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. Седьмой подобный состав был запущен в электродепо "Красная Пресня" в рамках "Дней регионов Дальнего Востока в Москве – 2024", сообщает ТАСС.

Этот поезд будет ездить на протяжении полугода, отметила заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева. В 2024 году темы его вагонов было решено посвятить подведению десятилетних итогов работы развития всей макротерритории.

Пассажиры "Дальневосточного экспресса" смогут познакомиться со всеми 11 регионами Дальнего Востока. Вагоны поезда расскажут им об их истории, культуре, природе, главных достопримечательностях и возможностях для жизни, работы, учебы и туризма.

"Сегодня можно было здесь увидеть настолько интересные социальные проекты, я вижу большой акцент на развитии инфраструктуры, на развитии условий, на развитии сервиса для наших молодых ребят, для нашего молодого поколения, конечно, которое будет реализовывать дальше те стратегические задачи, которые сегодня намечены в нашем правительстве", – подчеркнула советник заммэра Москвы в правительстве города по вопросам транспорта и промышленности, замначальника московского метрополитена Юлия Темникова.

При этом отдельный вагон поезда в этом году было решено посвятить развитию образования на Дальнем Востоке. Так, два года назад совестно с Минобрнауки была запущена отдельная программа, направленная на развитие вузов региона, "Приоритет 2030: Дальний Восток", отметила Нургалиева.

Участие в ней приняли 12 университетов Дальнего Востока. Каждый из них запустил собственные программы развития в соответствии со стратегией развития региона. В результате к настоящему моменту на Дальний Восток стали приезжать больше абитуриентов из других регионов, подчеркнула замминистра.

По ее словам, Дальний Восток обладает большим потенциалом для привлечения иностранных студентов, поскольку большинство университетов региона имеют двудипломные и сетевые программы, связаные с китайским, корейским и японским языками.

"Понимание культуры и языков АТР дает нам возможность привлекать большое количество иностранных студентов из этого региона. Поэтому уже сейчас у нас кратный рост в этом году иностранных студентов на Дальнем Востоке, и мы будем его увеличивать", – отметила Нургалиева.

Новый тематический вагон добавляется в состав "Дальневосточного экспресса" ежегодно. Так, в 2023 году он стал "детским". Его маленькие пассажиры могли познакомиться с природой и обитателями регионов Дальнего Востока. При этом два года назад вагон решили посвятить 150-летию со дня рождения известного исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева.

Летом метро Москвы и комитет общественных связей и молодежной политики столицы запустили тематический поезд "Москва – молодежная столица России". Представленная в вагонах информация рассказывала о проектах, программах, конкурсах и событиях, которые касались молодых жителей города.

