Собянин: второе рождение ВДНХ – одно из ярчайших событий в жизни Москвы

Второе рождение ВДНХ – одно из ярчайших событий в жизни Москвы, заявил Сергей Собянин, поздравляя главную выставку России с 86-летием. Он отметил, что за последние 10 лет столичное правительство реализовало беспрецедентную программу возрождения выставочного комплекса.

В частности, была проведена реставрация 42 памятников истории и культуры, что составляет около 90% от общего числа объектов культурного наследия на территории парка.

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