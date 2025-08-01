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01 августа, 22:30

Мэр Москвы

Собянин: второе рождение ВДНХ – одно из ярчайших событий в жизни Москвы

Собянин: второе рождение ВДНХ – одно из ярчайших событий в жизни Москвы

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Второе рождение ВДНХ – одно из ярчайших событий в жизни Москвы, заявил Сергей Собянин, поздравляя главную выставку России с 86-летием. Он отметил, что за последние 10 лет столичное правительство реализовало беспрецедентную программу возрождения выставочного комплекса.

В частности, была проведена реставрация 42 памятников истории и культуры, что составляет около 90% от общего числа объектов культурного наследия на территории парка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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