Москвичи с симптомами ОРВИ могут получить консультацию врача и открыть больничный онлайн

11:30
Жители столицы с ОРВИ могут без посещения поликлиники получить аудиоконсультации врачей и дистанционно открыть больничный. У людей с симптомами ОРВИ появились три варианта действий.
Во-первых, они могут прийти к дежурному врачу в любую ближайшую поликлинику без записи и звонка либо записаться на конкретное время приема в свою поликлинику.
Во-вторых, с 28 января они могут получить медицинскую аудиоконсультацию с дистанционным открытием больничного. Для этого нужно отправить заявку с помощью электронной формы на портале mos.ru. Затем с пациентом свяжется врач, который проведет консультацию, оформит электронный рецепт на лекарства и автоматически откроет больничный по ОРВИ на неделю.
В-третьих, если москвичу с симптомами ОРВИ нужна очная консультация и осмотр врача, но он не может посетить поликлинику из-за маломобильности или тяжелого течения заболевания, он может вызвать врача на дом, позвонив на линию 122. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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