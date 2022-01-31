Москвичи с симптомами ОРВИ могут получить консультацию врача и открыть больничный онлайн

Жители столицы с ОРВИ могут без посещения поликлиники получить аудиоконсультации врачей и дистанционно открыть больничный. У людей с симптомами ОРВИ появились три варианта действий.

Во-первых, они могут прийти к дежурному врачу в любую ближайшую поликлинику без записи и звонка либо записаться на конкретное время приема в свою поликлинику.

Во-вторых, с 28 января они могут получить медицинскую аудиоконсультацию с дистанционным открытием больничного. Для этого нужно отправить заявку с помощью электронной формы на портале mos.ru. Затем с пациентом свяжется врач, который проведет консультацию, оформит электронный рецепт на лекарства и автоматически откроет больничный по ОРВИ на неделю.

В-третьих, если москвичу с симптомами ОРВИ нужна очная консультация и осмотр врача, но он не может посетить поликлинику из-за маломобильности или тяжелого течения заболевания, он может вызвать врача на дом, позвонив на линию 122. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.