24 октября, 07:15Общество
Обновленный вариант вакцины "Спутник V" будут использовать не раньше марта 2024 года
Обновленный вариант вакцины "Спутник V" начнут использовать не раньше марта 2024 года. Прежний вариант уже не защищает от новых штаммов, сообщил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.
В данный момент идут клинические испытания "Спутника V", основанного на варианте "Кракен". Кроме того, Гинцбург считает важным, чтобы обновленная вакцина была выпущена еще и в назальной форме.
Введение препарата через нос дает стерильный иммунитет. То есть человек не будет переносчиком возбудителя в отличие от того, кому делали инъекции.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.