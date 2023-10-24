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24 октября, 07:15

Общество

Обновленный вариант вакцины "Спутник V" будут использовать не раньше марта 2024 года

Обновленный вариант вакцины "Спутник V" будут использовать не раньше марта 2024 года

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Обновленный вариант вакцины "Спутник V" начнут использовать не раньше марта 2024 года. Прежний вариант уже не защищает от новых штаммов, сообщил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

В данный момент идут клинические испытания "Спутника V", основанного на варианте "Кракен". Кроме того, Гинцбург считает важным, чтобы обновленная вакцина была выпущена еще и в назальной форме.

Введение препарата через нос дает стерильный иммунитет. То есть человек не будет переносчиком возбудителя в отличие от того, кому делали инъекции.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Коронавирус
медицинаобществовидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
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