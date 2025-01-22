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Новости

22 января, 11:30

Город

В больницы Москвы поступило современное медицинское оборудование

В больницы Москвы поступило современное медицинское оборудование

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Новости часа: больницы и поликлиники получили почти 25 тыс единиц медоборудования

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Собянин: в медучреждения Москвы поставили более 24,8 тыс единиц медоборудования

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Московские больницы и поликлиники в прошлом году получили почти 25 тысяч единиц современного медицинского оборудования. Теперь высокоточные обследования доступны рядом с домом, без необходимости посещать крупные центры.

Одним из таких нововведений стал передовой компьютерный томограф. По словам заведующего отделением лучевой диагностики Александра Лычагина, этот аппарат использует новейшие алгоритмы обработки изображений и позволяет проводить исследования головного мозга, органов грудной клетки, брюшной полости, а также сосудов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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