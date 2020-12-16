Вакцинация от коронавируса началась во всех регионах России. Об этом сообщили в Минздраве.

Записаться на прививку в том числе могут москвичи и жители области, однако пока не все.

В столице "Спутником V" первыми начали прививать учителей, социальных и медицинских работников. С понедельника запись стала доступна сотрудникам МФЦ и тем, кто трудится в сфере торговли и услуг. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.