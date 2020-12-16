16 декабря 2020, 10:30Общество
Вакцинация от коронавируса началась во всех регионах России
Вакцинация от коронавируса началась во всех регионах России. Об этом сообщили в Минздраве.
Записаться на прививку в том числе могут москвичи и жители области, однако пока не все.
В столице "Спутником V" первыми начали прививать учителей, социальных и медицинских работников. С понедельника запись стала доступна сотрудникам МФЦ и тем, кто трудится в сфере торговли и услуг. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.