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16 декабря 2020, 10:30

Общество

Вакцинация от коронавируса началась во всех регионах России

Вакцинация от коронавируса началась во всех регионах России

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Вакцинация от коронавируса началась во всех регионах России. Об этом сообщили в Минздраве.

Записаться на прививку в том числе могут москвичи и жители области, однако пока не все.

В столице "Спутником V" первыми начали прививать учителей, социальных и медицинских работников. С понедельника запись стала доступна сотрудникам МФЦ и тем, кто трудится в сфере торговли и услуг. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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