В Москве врачи стали чаще выявлять онкозаболевания на ранней стадии

Треть случаев онкозаболеваний в Москве выявляют на нулевой и ранней стадиях. Об успехах диагностики рассказала заммэра Анастасия Ракова.

В столице прием ведут в четырех высокопотоковых эндоцентрах. Первый появился на базе Московского многопрофильного научно-клинического центра имени Боткина три года назад. Затем такие же открылись при городской клинической больнице имени Буянова, клинических центрах "Коммунарка" и имени Логинова.

За время работы в них провели почти 600 тысяч исследований. В результате удалось выявить свыше семи тысяч случаев онкологии, более двух тысяч из них – в самом начале болезни.



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