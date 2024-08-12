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12 августа, 12:45

Общество

В Москве врачи стали чаще выявлять онкозаболевания на ранней стадии

В Москве врачи стали чаще выявлять онкозаболевания на ранней стадии

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Треть случаев онкозаболеваний в Москве выявляют на нулевой и ранней стадиях. Об успехах диагностики рассказала заммэра Анастасия Ракова.

В столице прием ведут в четырех высокопотоковых эндоцентрах. Первый появился на базе Московского многопрофильного научно-клинического центра имени Боткина три года назад. Затем такие же открылись при городской клинической больнице имени Буянова, клинических центрах "Коммунарка" и имени Логинова.

За время работы в них провели почти 600 тысяч исследований. В результате удалось выявить свыше семи тысяч случаев онкологии, более двух тысяч из них – в самом начале болезни.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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