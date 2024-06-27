МКНЦ им Логинова и ГКБ № 52 перешли на работу в цифровой среде

Еще две больницы в Москве перешли на работу по принципу цифровой клиники. Теперь полностью автоматизированы многие процессы в Московском клиническом научном центре имени Логинова и городской клинической больнице № 52.

Кроме того, они присоединились к единой информационной среде столичных медучреждений. Она дает возможность врачам видеть историю болезни, а также результаты всех анализов и обследований. Посмотреть свою электронную медкарту также могут и пациенты.

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