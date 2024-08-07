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07 августа, 07:15

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Новые цифровые сервисы ведения документации ввели в онкостационарах Москвы

Новые цифровые сервисы ведения документации ввели в онкостационарах Москвы

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Все столичные онкологические стационары полностью перешли на безбумажный формат работы. Там внедрили новые цифровые сервисы ведения документации.

Более семи тысяч сотрудников онкологических клиник прошли обучение по специально разработанной программе. Проводились не только теоретические занятия, со слушателями отрабатывали практические навыки при обращении к сервисам, а также рассматривали примеры, которые могут возникнуть в повседневной работе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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