5 сентября в Москве началась кампания по вакцинации от гриппа. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Взрослые жители столицы могут сделать прививку в мобильных пунктах или в городских поликлиниках. Детей вакцинируют в поликлиниках, детских садах и школах.

Передвижные пункты работают у станций метро, МЦК и железной дороги. Город старается максимально обезопасить москвичей и вакцина сейчас – самый эффективный способ, чтобы избежать осложнений в случае заболевания. Стойкий иммунитет вырабатывается примерно через 10–15 дней после прививки.

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