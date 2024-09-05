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05 сентября, 12:15

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В Москве началась кампания по вакцинации от гриппа

В Москве началась кампания по вакцинации от гриппа

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5 сентября в Москве началась кампания по вакцинации от гриппа. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Взрослые жители столицы могут сделать прививку в мобильных пунктах или в городских поликлиниках. Детей вакцинируют в поликлиниках, детских садах и школах.

Передвижные пункты работают у станций метро, МЦК и железной дороги. Город старается максимально обезопасить москвичей и вакцина сейчас – самый эффективный способ, чтобы избежать осложнений в случае заболевания. Стойкий иммунитет вырабатывается примерно через 10–15 дней после прививки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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