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31 января, 21:30

Культура

В Москве прошла национальная премия "Золотой орел"

В Москве прошла национальная премия "Золотой орел"

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В Москве прошла национальная премия "Золотой орел". В этом году по числу номинаций лидировали фильмы "Воздух" и "Любовь Советского Союза".

Первая картина рассказывает о женском батальоне летчиц во времена Великой Отечественной войны, второй фильм посвящен истории любви Константина Симонова и Валентины Серовой.

"Воздух" уже получил награды за лучшие визуальные эффекты, монтаж и звукорежиссуру. "Любовь Советского Союза", в свою очередь, отметили за лучшую музыку, костюмы, работу художника-постановщика.

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