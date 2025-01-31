В Москве прошла национальная премия "Золотой орел". В этом году по числу номинаций лидировали фильмы "Воздух" и "Любовь Советского Союза".

Первая картина рассказывает о женском батальоне летчиц во времена Великой Отечественной войны, второй фильм посвящен истории любви Константина Симонова и Валентины Серовой.

"Воздух" уже получил награды за лучшие визуальные эффекты, монтаж и звукорежиссуру. "Любовь Советского Союза", в свою очередь, отметили за лучшую музыку, костюмы, работу художника-постановщика.



