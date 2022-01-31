В прокат вышел фильм "Параллельные матери"

В прокат выходит драма от Педро Альмодовара "Параллельные матери". Премьера состоялась в прошлом сентябре на кинофестивале в Венеции. Теперь фильм выходит на большие экраны.

По сюжету фотограф Дженис беременна от женатого антрополога. Однако рожать и воспитывать ребенка одной она не боится – в семье Дженис все женщины были матерями-одиночками. В роддоме она сближается с молодой девушкой Анной. После родов дети подруг попадают в отделение интенсивной терапии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.