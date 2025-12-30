Москвичи могут посетить выставку "Индия. Ткань времени" 30 декабря

Гости Москвы и жители города могут посетить выставку "Индия. Ткань времени", которая проходит в Царицыно. Впервые в России представлены экспонаты из Национального музея ремесел в Дели. Посетители смогут узнать, как эта страна повлияла на мировую моду.

Помимо этого, можно посетить особняк коллекционера Алексея Морозова. В нем можно увидеть, например, готические часы, украшенный горгульями камин, витражи и многое другое.

