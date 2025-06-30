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30 июня, 19:30

Культура

Экспозиция "Не только Брейгель" откроется в Пушкинском музее 1 июля

Экспозиция "Не только Брейгель" откроется в Пушкинском музее 1 июля

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Экспозиция под названием "Не только Брейгель" откроется в Пушкинском музее 1 июля. Она познакомит посетителей с нидерландской гравюрой XVI века.

По мнению искусствоведов, в тот период гравюра подробно отображала мир европейцев и выполняла функцию современной фотографии. Широкому ее распространению способствовала работа первого крупного гравюрного издательства в Европе, которое основал художник Иероним Кок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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