Экспозиция "Не только Брейгель" откроется в Пушкинском музее 1 июля

Экспозиция под названием "Не только Брейгель" откроется в Пушкинском музее 1 июля. Она познакомит посетителей с нидерландской гравюрой XVI века.

По мнению искусствоведов, в тот период гравюра подробно отображала мир европейцев и выполняла функцию современной фотографии. Широкому ее распространению способствовала работа первого крупного гравюрного издательства в Европе, которое основал художник Иероним Кок.

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