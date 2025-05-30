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30 мая, 22:30

Культура

В Москве прошла премьера инклюзивного спектакля "Буратино и Золотой ключик"

В Москве прошла премьера инклюзивного спектакля "Буратино и Золотой ключик"

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В канун Дня защиты детей в Москве прошла премьера инклюзивного спектакля "Буратино и Золотой ключик". Все партии в музыкальной постановке исполнили дети с особенностями развития и нейротипичные артисты.

Показ поддержали певица Жасмин и благотворительный фонд "Семейная в помощь", а музыкальным наставником выступил композитор Алексей Рыбников. Премьера приурочена к старту проекта по созданию Центров инклюзивной культуры в России и странах СНГ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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