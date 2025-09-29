Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 сентября, 00:45

Культура

Второй международный фестиваль молодежного кино "Высоко" прошел в Москве

Второй международный фестиваль молодежного кино "Высоко" прошел в Москве

Сергей Собянин рассказал, как культбригада Москонцерта поддерживает бойцов СВО

Сотни людей проводили Тиграна Кеосаяна в последний путь

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 28 сентября

Прощание с Тиграном Кеосаяном прошло в Москве

Новый выставочный центр появится в Коммунарке

В Москве простились с Тиграном Кеосаяном

Церемония прощания с Тиграном Кеосаяном завершилась в Москве

Собянин: театры и культбригада Москонцерта поддерживают бойцов СВО

Прощание с Тиграном Кеосаяном пройдет на Олимпийском Проспекте в Москве

В Москве прошел второй международный кинофестиваль молодежных фильмов "Высоко". Основной площадкой стал новый многофункциональный зал "Горький холл" на киностудии имени М. Горького.

В этом году свои работы в столицу привезли молодые режиссеры из 12 стран, включая Сербию, Испанию, Японию и США. Всего зрителям показали более 60 фильмов разных жанров – от научно-популярных до анимации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуракинофестивалигородвидеоАлексей Лазаренко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика