Второй международный фестиваль молодежного кино "Высоко" прошел в Москве

В Москве прошел второй международный кинофестиваль молодежных фильмов "Высоко". Основной площадкой стал новый многофункциональный зал "Горький холл" на киностудии имени М. Горького.

В этом году свои работы в столицу привезли молодые режиссеры из 12 стран, включая Сербию, Испанию, Японию и США. Всего зрителям показали более 60 фильмов разных жанров – от научно-популярных до анимации.

