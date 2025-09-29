29 сентября, 00:45Культура
Второй международный фестиваль молодежного кино "Высоко" прошел в Москве
В Москве прошел второй международный кинофестиваль молодежных фильмов "Высоко". Основной площадкой стал новый многофункциональный зал "Горький холл" на киностудии имени М. Горького.
В этом году свои работы в столицу привезли молодые режиссеры из 12 стран, включая Сербию, Испанию, Японию и США. Всего зрителям показали более 60 фильмов разных жанров – от научно-популярных до анимации.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.