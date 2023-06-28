В России на этой неделе выйдет чешский сериал "#мартимертв"

На этой неделе на стримингах выйдет чешский сериал, три года назад получивший Эмми. Сериал "#мартимертв" – это история про буллинг в соцсетях и о его непоправимых последствиях.

По сюжету старшеклассника Марти сбивает грузовик, а безутешный отец отказывается верить в несчастный случай. Получив доступ к компьютеру сына, он узнает, что его шантажировали, заставляли снимать видео "18+" и склоняли к суициду. Остается только собрать все улики и доказать, что Марти умер неслучайно.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.