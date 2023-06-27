Умер актер из фильма "Титаник"

Фото: кадр из фильма "Титаник"; режиссер – Джеймс Кэмерон; производство – 20th Century Fox Film Corporation, Lightstorm Entertainme

В возрасте 94 лет умер актер Лью Палтер, известный по роли в фильме "Титаник", сообщает телеканал "360".

Палтер ушел из жизни 21 мая. Он скончался от рака в своем доме в Лос-Анджелесе.

Лью Палтер родился 3 ноября 1928 года в Бруклине, штат Нью-Йорк. За годы актерской карьеры он снялся в таких картинах, как "Первый понедельник октября", "Летающая монахиня", "Блюз Хилл-стрит" и "Закон Лос-Анджелеса".

В "Титанике" он сыграл магната универмага Исидора Штрауса. Жену магната сыграла Эльза Рэйвен. В фильме пара появилась в той сцене, когда ледяная вода хлынула в их каюту, застав их обнимающимися на кровати.