Москвичи прокатились на трамвае с актрисами театра "Современник"

27 марта трамвай, курсирующий по легендарному маршруту "А", превратился в театральную площадку. На его борту прошла творческая встреча со звездами театра "Современник". Мероприятие приурочили к Международному дню театра и городской акции "Ночь театров".

Пассажиры получили возможность неформально пообщаться с актрисами Дарьей Фроловой, Викторией Романенко и Ольгой Родиной. Они поделились своими рассказами о том, как им удалось вытащить "счастливый билет" и стать частью "Современника".

Истории из закулисья в необычной остановке послушала и ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.